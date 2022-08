Am späten Samstagabend (13. August) bestellte ein Mann bei einem asiatischen Restaurant in Eberswalde Essen und gab als Adresse eine Wohnung in der Wittstocker Straße an. Als der Lieferant mit der Ware dort eintraf und das Mehrfamilienhaus betrat, wurde ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.