Sogar die Hexenzunft hält sich an die jeweils gültige Eindämmungsverordnung gegen das Coronavirus. Vielleicht mögen die wilden Frauen auf ihren fliegenden Besen ja in Richtung Brocken unterwegs gewesen sein, in und an der KultURscheune in Schönhof aber haben sie sich in der Walpurgisnacht nicht...