Infolge des Schnees und höherer Rutschgefahr ist es am Sonntag zu vier kleineren Verkehrsunfällen gekommen. Ein Unfall ereignete sich in Britz, zwei im Eberswalder Stadtgebiet und einer in Oderberg. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Bei allen Unfällen sei die Witterung mit ein Grund gewesen. Bei der Eberswalder Berufsfeuerwehr blieb es am Sonntag bis in den späten Nachmittag ruhig. Die Einsatzkräfte mussten zu den Unfällen im Stadtgebiet nicht ausrücken und auch sonst gab es infolge des Schneefalls zunächst keine Alarmierungen.

Schlitten, Schneemann, Foto-Shooting

Viele Barnimer genossen die dicke Schneedecke. Am Karl-Marx-Platz wurden Kinder auf Schlitten gezogen, am Kirchhang Schneemänner gebaut und die weiße Landschaft in Park und Stadtgebiet wurde zum begehrten Fotomotiv.