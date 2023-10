Es gibt sie in vielen Ortschaften: verlassene Industriegebäude. Oftmals schimmeln die Zeitzeugen von belebten Zeiten vor sich hin. In Marienwerder soll das ehemalige Sägewerk in näherer Zukunft in neuem Glanz erstrahlen. Die Gemeinde plant, auf einer Teilfläche des Geländes, südlich des Werbel...