Im Februar 1976 ist im Schlachthof in Eberswalde das letzte Nutztier getötet und zerteilt worden. Bis dahin war die geschichtsträchtige Anlage fast 80 Jahre lang in Betrieb gewesen. Ihren Anfang hatte die Geschichte am 3. Mai 1887 genommen, als in der heutigen Kreisstadt des Barnim der erste st...