Das Beste sei der Balkon mit Blick auf den Park am Weidendamm, ins Grüne also, sagt Christel Machunze. Ende des Jahres will die 82-Jährige umziehen. Von Ostend ins Johanniter-Quartier. Der Vorvertrag ist bereits geschlossen. Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend schaut sich die Eberswalderin geme...