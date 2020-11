Erst im September vorigen Jahres war Klaus Kummer von Berlin nach Eberswalde gezogen – in eine neue speziell auf die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Senioren zugeschnittene Wohnanlage der stadteigenen Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-Gesellschaft (WHG) an der Eisenhammer Straße 2 in Westend...