Es ist fast ein wenig unwirklich. Da sitzen Menschen zu einem Festakt an geschmückten Tischen. Schummerlicht, Sekt, Häppchen und auf der Bühne spielt eine Band. Mischpoke Royal heißen die drei Musikanten an Kontrabass, Gitarre und Klarinette, die noch mehrfach an diesem Abend aufspielen werden. Es ist Dienstagabend. Am nächsten Tag wird das Barnimer Gesundheitsamt 39 neue Coronainfektionen bekanntgeben.

Nichts Wichtigeres als das Ehrenamt

Im Rathaus, so berichtet Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, sei hin und her überlegt worden, ob die Veranstaltung durchführbar ist. Das Stadtoberhaupt habe sich rückversichert. Wenn es etwas ganz Wichtiges ist, dürften Veranstaltungen auch stattfinden. „Etwas Wichtigeres als die Ehrenamtler gibt es nicht“, stellt Boginski fest.

Es habe ihn beeindruckt, wie schon zur Flüchtlingskrise und nun auch in der diesjährigen Situation ehrenamtliches Engagement in Eberswalde aus der Erde geschossen sei. „Was wäre Eberswalde ohne diese Menschen, die ihre freie Zeit ehrenamtlich in eine Sache stellen“, fragt er.

Rote Punkte markieren Abstände

Der Bürgermeister wird auch in diesem Jahr Urkunden überreichen, es wird Blumen und kleine Präsente geben, die bereits auf den Tischen der Gäste liegen. Es gibt eine festgelegte Choreografie, bei der sich das Stadtoberhaupt auf seine Sozialreferentin Katrin Forster-König verlassen hat. Rote Punkte auf und vor der Bühne markieren die Abstände, die die aufgerufenen Personen zueinander einhalten müssen. Wer sich zur Bühne begibt, muss die Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen.

Ehrung Eberswalde würdigt seine Ehrenamtler im Familiengarten Bilderstrecke öffnen

Julia Lindner, Vorsitzende der AG Ehrenamt, hat die Geehrten aus den vielen Vorschlägen ausgewählt, die zuvor bei der Stadt eingegangen sind. Natürlich seien alle auszeichnungswürdig gewesen, meint die Frau, die neben Boginski die Laudatio für jeden einzelnen hält.

Von Hospizarbeit über Sport bis Brauchtum

Der Vielfalt wegen sind sie fünf verschiedenen Kategorien zugeordnet, die blockweise für ihr Engagement nach vorn zur Bühne gerufen werden. Ausgezeichnet wird das Engagement für Stadtgesellschaft, Stadtentwicklung und Zusammenhalt, für Selbsthilfeinitiative, Nächstenliebe und Hospizarbeit, für Bewegungsfreude, Sport und Nachwuchsförderung, das Engagement für alle Generationen sowie für Brauchtum und Tradition.

18 Personen werden insgesamt geehrt. Bis auf einen Ehrenamtler sind am Abend auch alle anwesend und nehmen den Dank der Stadt persönlich entgegen. Es sind Gesichter dabei, die häufiger in der Öffentlichkeit stehen, wie etwa die Liedermacherin und vielseitig Engagierte Anja Neumann oder Eberswaldes Fairtrade-Aktivistin Claudia Ibisch. Aber es sind auch Menschen dabei, die vielen bislang weniger bekannt sind, wie Mohamad Jaber Aloush und Ayman Mnajjed, die sich im Vernetzungscafé der Bürgerstiftung engagieren.

Rathausübernahme indirekt angekündigt

Ein bekannteres Gesicht ist Isabell Sydow, die als letzte am Abend in der Kategorie Brauchtum auf die Bühne gebeten wird. Sie wird fürs Engagement als Vorsitzende des Eberswalder Forstfaschings geehrt. Normalerweise würde der Verein in der nächsten Woche das Rathaus übernehmen und das Motto der diesjährigen Saison verkünden. „Es gibt ja Unkenrufe, die sagen, die trauen sich dieses Jahr nicht“, meint Bürgermeister Friedhelm Boginski am Abend und fragt die Geehrte später, ob sie noch etwas sagen wolle. „Ach, wir sehen uns am 11.11. Das passt“, entgegnet Isabell Sydow.