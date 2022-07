Ich habe Bernau ab dem Jahr 2007 näher kennengelernt. Meine Freundin hat nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester hier in der Brandenburg-Klinik begonnen zu arbeiten. Ich habe noch in Greifswald studiert und bin am Wochenende öfter mit dem Zug hergefahren und dann vom Bahnhof bis zur Hermann-Dun...