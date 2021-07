Befinden sich in dem ehemaligen Schulgebäude im Diesterwegring in Eisenhüttenstadt Schadstoffe, die krebserregend sind? Den Verdacht gibt es schon länger, weil auffällig viele Lehrerinnen, die dort unterrichtet haben, an Krebs gestorben sind. Bisher wurde das verneint. Doch nun liegt eine Unters...