„Wir konnten Schlimmeres in der letzten Sekunde verhindern.“ Jagdpächter aus Neuzelle schütteln noch immer die Köpfe über eine Aktion zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest in dieser Woche in den Neuzeller Oderwiesen. Dort waren zwei Hektar Schilffläche unter Aufsicht abgebrannt wer...