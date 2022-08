In der nicht öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Abend des 24. August 2022 ist der Verkauf der Städtischen Alten- und Altenpflegeheim GmbH Eisenhüttenstadt an einen privaten Bewerber, die Burchard Führer GmbH – auch Führer-Gruppe genannt –, entschieden worden. Dazu...