Das große weiße Plüschschaf ist seit vielen Jahren ein treuer Weggefährte für Simone Leske. Seit 30 Jahren führt die 56-Jährige in Eisenhüttenstadt ihr Unternehmen Kranken- und Altenpflege Leske, das seinen Sitz am Handwerkerhof an der Fritz-Heckert-Straße 62 hat. In ihrem Büro hat auch de...