Die Biertisch-Garnituren auf dem Marktplatz von Fürstenberg, dem heutigen Ortsteil von Eisenhüttenstadt, sind am Eröffnungsabend (11. August 2023) des 5. Altstadtfestes voll gewesen, als ein gewisser Carpendale, Claus Carpendale, die Bühne betrat. Gebucht als Moderator und DJ hatte er manch locken Spruch auf den Lippen. Auch am zweiten Tag, dem 12. August, wird er wieder mit von der Partie sein.

Am Eröffnungsabend wurde geschlemmt, getrunken, gequatscht. Die Besucher lauschten der Musik von Claudia Gerlach und Elektra 68 und die Kinder hatten Spaß auf dem Karussell. Viele schauten auch vorbei, weil sie am Abend Lust auf einen Snack von der Imbissbude hatten. „Wir haben vor allem Hunger“, erklärten beispielsweise zwei junge Frauen. Da waren sie nicht allein.

Das sind die Preise an den Imbissständen

Das kulinarische Angebot auf dem überschaubaren Marktplatz sollte für ein satt machendes Mahl reichen.

Das steht auf der imaginären Speisekarte des Altstadtfestes und das kosten die Snacks: Bratwurst gibt es an mehreren Ständen, jeweils für 4 Euro. Für eine marinierte Kammscheibe mit Brötchen blättert man 6 Euro hin. An anderer Stelle kostet ein Steak ebenfalls 6 Euro, Fleischkäse gibt es für 4 Euro und die allseits beliebten Pommes Frites für 3 Euro pro Portion. Wer Lust auf Würstchen im Schlafrock, also im Teigmantel, hat, der findet ebenfalls einen extra Stand und legt 3,50 Euro für das ummantelte Würstchen hin, zu dem es verschiedene Saucen gibt.

Auch Knoblauch-Baguette ist auf dem Altstadtfest zu haben, ebenfalls für 6 Euro.

Süßes, Getränke, Karussell und Parken

Wer es eher süß mag , der kann Crêpes bekommen – übrigens auch mit herzhaftem Belag. Die Preis-Range? Von 3,50 Euro bis 6 Euro, je nach Belag. An einem anderen Stand sind Eierkuchen für 2,50 Euro bis 3,50 Euro zu haben. Dessert gefällig? Da gäbe es Softeis.

Getrunken wird auf so einem Fest natürlich auch. An allen Ständen kosteten Bier, Radler, Sprite, Brause und Wasser am Eröffnungsabend im 0,4-Liter-Plastebecher gleich viel, nämlich 4 Euro. Kaffee ist auf dem Marktplatz günstiger, 2 Euro pro Becher.

Und was wird noch geboten? Wer sein Glück herausfordern will, der kann beispielsweise Lose ziehen. Für kleinere Kinder gibt es ein Karussell. Eine Fahrt kostet 2 Euro, drei Fahrten 5 Euro und 4 Fahrten 6 Euro. Gleich am Eingang des Marktes sitz zudem ein Korbmacher, dem man über die Schulter schauen kann.

Wer Lust hat, am 12. August beim Altstadtfest vorbeizugehen, der sollte kein Problem haben, sein Auto zu parken. Im unmittelbaren Umfeld des Marktplatzes, beispielsweise in der Königstraße, dürfte es schwierig werden, aber beispielsweise im Bereich Kastanienstraße sind etliche Stellplätze vorhanden.