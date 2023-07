Ende des Jahres ist für Hans-Georg Köhler Schluss. Der Mittsechziger ist einer der am längsten tätigen 50 Amtsdirektoren des Landes Brandenburg. Er befindet sich im 31. Jahr seiner Tätigkeit, und zwar in Neuzelle. Am 10. Juli wird der Amtsdirektor, der in Treppeln lebt, wohl seinem Nachfolger e...