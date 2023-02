Tag der offenen Tür an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt am 11. Februar 2023: Dana Alhafin (2. Lehrjahr, PTA) zeigt Serafin Boutalas ein Experiment mit Ammoniumchloridkapseln. Die Schule plant eine Erweiterung. © Foto: Janet Neiser