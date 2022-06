Die Kiesgruben an der Vogelsänger Chaussee in Eisenhüttenstadt sind nach wie vor ein beliebtes Badegebiet. So suchte dort zuletzt während der heißen Tage so mancher eine kühlende Erfrischung. Das war sowohl an der Badestelle in Nähe der Landesfeuerwehrschule als auch unweit der Bushaltestelle ...