Wer in Eisenhüttenstadt am Bahnhof aus dem Zug steigt, der wird nicht nur von einem desolaten Bahnhofsgebäude empfangen. Wer auf der Westseite aus der Unterführung kommt, der sieht darüber hinaus eine große Brachfläche und muss auch über provisorische Wege laufen. Wird sich daran was ändern?...