Schlechte Nachricht für Bahnpendler, die ihr Auto am Bahnhof abstellen wollen: Das Parkplatzangebot wird sich in den kommenden Monaten deutlich verringern. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Parkplatz an der nördlichen Seite des Bahnhofes, im Bereich der Pohlitzer Straße, für Monate gesp...