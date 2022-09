Die ehemalige Brieskow-Finkenheerder Gesamschule füllt sich: Nach der Schlüsselübergabe zwischen Geschäftsstellenleiterin Maren Kühn (links) und Pflegedienstleiterin von Awo Care in Brieskow-Finkenheerd Nicole Seufert (rechts) im November wird die AWO gemeinsam mit der Akademie der Gesundheit Berlin-Brandenburg weitere ehemalige Unterrichtsräume in Anspruch nehmen. Bürgermeister Rainer Siebke (rechts) freut sich am Rande, dass in fünf Jahren wahrscheinlich die ehemalige Schule voll ausgelastet ist. © Foto: Hagen Bernard