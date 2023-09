René Hübner beendet mit dem Deutschen Meistertitel nach Version der GBA seine seit 2001 andauernde Karriere als Profiboxer. Er besiegte in der voll besetzten Inselhalle in Eisenhüttenstadt im Cruisergewicht den Leipziger Christian Dulz einstimmig nach Punkten und kommt damit bei 76 Kämpfen auf 55 Siege.

Allerdings musste der 48-jährige Eisenhüttenstädter sich mehr mühen als in den meisten Vergleichen zuletzt, von denen er immerhin 23 in Folge gewonnen hatte. Der um einen halben Kopf kleinere 35-jährige Gegner legte seine Chance nicht etwa in zwei, drei stürmisch bestrittene Anfangsrunden, sondern suchte wie René Hübner ebenfalls geduldig seine Chance.

Dabei hatte der gebürtige Wittenberger zunächst sogar Vorteile, ohne dabei jedoch klare Wirkungstreffer zu landen. Mit zunehmender Dauer des über zehn Runden angesetzten Kampfes sah der Eisenhüttenstädter zwar immer besser aus, ohne jedoch zu dominieren.

Ist nach dem Kampf gezeichnet: René Hübner

© Foto: Hagen Bernard

„Heute war alles anders als sonst. Ich bin nicht so richtig in den Kampf gekommen. Ich hatte den Kopf voll, vielleicht lag es auch daran“, bekannte der frisch gebackene Deutsche Meister. Die Organisatoren um Veit Anders hatten sich angesichts der wechselhaften Witterung kurzfristig entschlossen, anstatt im Freien wieder in die Inselhalle zu gehen. Erst am 31. August war mit der Stadtverwaltung alles geregelt worden.

Während René Hübner mit seiner Tagesform etwas haderte, hatte sich das Gros der Besucher über einen ausgefüllten Kampfabend gefreut. Dabei sahen sie beispielsweise den Eisenhüttenstädter Alex Frühauf, der seinen MME-Kampf bereits zwei Sekunden vor Ablauf der ersten Runde über drei Minuten vorzeitig für sich entschied.

Auf einen Knockout-Sieg ihres Lieblings hatten kurz darauf auch die meisten Besucher gehofft, doch dafür hatte Christian Dulz zu gute Nehmerqualitäten. „Das ist Adrenalin pur, ich bin das erste Mal bei einem Boxkampf. Es war super aufregend, doch mir tun die Boxer leid“, bekannte die Weltklasse-Bankdrückerin Nicole Kegeler aus Eberswalde.

Die 41-Jährige hat alles auf der Welt gewonnen, was in ihrer Sportart möglich. Bei 65 Kilogramm Körpergewicht hat sie schon 135 Kilogramm gedrückt. Das zeigte die Power-Frau auch beim Selfie-Shooting in der Inselhalle, als sie auch gut gebaute Männer in die Höhe stemmte. René Hübner hatte zahlreiche Weggefährten und Bekannte zu seiner Abschiedsvorstellung eingeladen, in Eberswalde hatte er zeitweise gelebt.