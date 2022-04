Sie waren deutlich zu hören am späten Nachmittag die Sirenen von Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war alarmiert worden. In einem Wohnblock mit zwölf Mietparteien in der Karl-Marx-Straße in Eisenhüttenstadt war ein Feuer ausgebrochen. Es musste schnell...