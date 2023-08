Polizei, Rettungsleitstelle, Feuerwehr – alle sind informiert worden: Denn von einem Balkon in einem Wohnblock in Eisenhüttenstadt war am Morgen des 8. August Qualm aufgestiegen. Das sah nach Polizeiangaben eine aufmerksame Zeugin, die den Notruf wählte. Daraufhin sei auch die Polizei ausgerückt. Und ja, es gab offensichtlich tatsächlich ein Feuer auf dem Balkon. Was allerdings gebrannt hat, darüber dürften die meisten den Kopf schütteln.

„Letztlich wurde festgestellt, dass dort ein Katzenklo in Brand geraten war“, teilte die Polizei mit. Der Mieter der betroffenen Wohnung habe das Ganze aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen können.

Tierheim-Chefin ist ratlos

„Eine Gefahr für die übrigen Hausbewohner konnte anschließend ausgeschlossen werden“, so die Polizei.

Aber wie kann ein Katzenklo Feuer fangen? Ute Valentin, Chefin der Tierpension in Eisenhüttenstadt, ist ratlos: „Da brennt nischt“, sagt sie. „Keine Ahnung. So etwas habe ich noch nie gehört.“ Möglicherweise sei das Katzenklo als Papierkorb genutzt worden, sucht sie nach Erklärungen. Denn Katzenstreu brenne im Normalfall nicht. Allerdings, mittlerweile gibt es Katzenstreu aus Papierpellets. Aber auch das gerät nicht mal eben in Brand – jedenfalls nicht ohne ein offenes Feuer oder einen Funken.

Die einzige Gefahr, die Ute Valentin bei einem Katzenklo sieht: „Die Geruchsgefahr“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Allerdings entstehe die auch nur, wenn das Katzenklo nicht richtig gereinigt werde.

„Generell sollten Sie die Katzentoilette täglich überprüfen und die Exkremente der Katze mit einer Schaufel entfernen. Alle ein bis zwei Wochen sollten Sie die Katzenstreu vollständig erneuern“, heißt es auf der Internetseite: „Ein Herz für Tiere“.

Übrigens wird Katzenstreu nicht in der Biotonne, sondern im Restmüll entsorgt. Auch die Toilette eigne sich nicht. Es drohen Verstopfungen.