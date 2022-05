Stehen die Feuerwehren im Amt Schlaubetal an ihrer Belastungsgrenze? Dachstuhl-Brand in Dubrow, großer Lagerhallen-Brand in Beeskow , vermeintlicher Brand in Mixdorf, Brand der historischen Bremsdorfer Mühle, Gebäudebrand im Ortsteil Rießen in Siehdichum – das war die Bilanz innerhalb einer Woc...