Ein Rollator ist in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Republik in Flammen aufgegangen. Das Feuer am späten Montagvormittag (1. Februar) hatte auch die Wände des Treppenhauses sowie die Briefkastenanlage in Mitleidenschaft gezogen. Die Kosten für Wiederbeschaffung und Renovierung belaufen sich auf rund 650 Euro. Personen gerieten glücklicherweise nicht in Gefahr.

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) prüfen nun, was den Brand ausgelöst hatte.