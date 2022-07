Die Freiwillige Feuerwehr im Amt Schlaubetal ist in diesem Jahr so oft im Einsatz wie nie zuvor. Waldbrände im Amtsbereich und anderswo in Brandenburg, das Großfeuer im Gasthaus „Bremsdorfer Mühle“, Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen – die Belastung für die Feuerwehrleute, die...