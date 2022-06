Gibt es im Einwohnermeldeamt in Eisenhüttenstadt zu wenig Personal oder hapert es bei der Terminvergabe? Tatsache ist jedenfalls: Bis zu sechs Wochen muss man in Eisenhüttenstadt warten, bis man einen Termin im Einwohnermeldeamt in Eisenhüttenstadt bekommt, kritisierte jüngst die CDU-Fraktion in...