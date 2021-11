Patienten der Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Eisenhüttenstadt und in Guben dürfen die dortigen Räumlichkeiten nur noch mit einer FFP2-Schutzmaske betreten. Die zwischenzeitlich erlaubten OP-Masken reichen nun definitiv nicht mehr aus. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Oder...