Das Impfchaos in Deutschland geht weiter. Natürlich führt das Aussetzen des Vakzins von Astrazeneca auch in und um Eisenhüttenstadt zu Fragen. So wurden beispielsweise im Krankenhaus Eisenhüttenstadt Lehrer und Erzieher mit Astrazeneca geimpft.

Es gibt aber auch Antworten: Damit endlich mehr üb...