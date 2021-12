Abendspaziergang in Eisenhüttenstadt gegen Corona-Politik – in der ersten Reihe mit dabei ist ein Stadtverordneter. Das Bild stammt von der ersten Kundgebung am 7. Dezember. Mittlerweile ist der Kommunalpolitiker laut Polizei sogar der Veranstaltungsleiter. Und gegen den gab es jetzt eine Anzeige. © Foto: Stefan Lötsch