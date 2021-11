Montag ist der Tag in der Woche, in der es im Corona-Testzentrum im City Center in Eisenhüttenstadt richtig voll wird. Da kommen viele Eltern mit ihren Kindern, sagt die dortige Chefin. Meistens haben sie am Morgen einen Schnelltest durchgeführt, der für den Schulbesuch Pflicht ist, und der ist d...