Die Zahl der Covid-19-Patienten im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt ist auch in den vergangenen zwei Tagen weiter gestiegen – genau wie die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Oder-Spree, die nunmehr bei 517,6 liegt. Wurden am 16. November noch 13 Personen in Eisenhüttenstadt stationär w...