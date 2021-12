Vor so mancher Arztpraxis in Eisenhüttenstadt sieht man aktuell immer wieder Menschenschlangen. Die meisten halten ihren Impfausweis in der Hand, wollen sich ihre Erst-, Zweit- oder aber Booster-Impfung gegen das Coronavirus abholen. Auch im Medizinischen Versorgungszentrum Eisenhüttenstadt, das z...