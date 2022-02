Nun also doch: Die Omikron-Welle verschont das Städtische Krankenhaus Eisenhüttenstadt nicht. Nahezu sprunghaft sind in dieser Woche die Zahlen der Infizierten nach oben gegangen – sowohl was das Krankenhaus-Personal angeht als auch die Covid-19-Patienten. Das hat immense Auswirkungen auf den Ar...