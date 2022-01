Seit 17. Januar gilt in ganz Brandenburg die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie. Diese wird erst aufgehoben, wenn die Belastung des Gesundheitssystems zurückgeht. Das ist nach Angaben der Landesregierung in Potsdam dann der Fall, wenn für sieben Tage ununterbrochen die landesweite Sieben-Tage-Hospit...