In dieser Woche hat in Eisenhüttenstadt eine Arztpraxis mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Es handelt sich um die von Allgemeinmedizinerin Dr. Uta Böhme. Doch pro Woche stehen ihr nur 96 Impfdosen zur Verfügung und der Ansturm war bereits am ersten Tag riesig. Macht die Aussetzung des...