Die Situation ist dramatisch. Und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Worum es geht? Um die Situation in den drei kommunalen Kitas im Amt Schlaubetal. Also um die Kita „Spatzennest“ in Fünfeichen, die Kita „Sonnenschein“ in Mixdorf und die Kita „Schlaubespatzen“. Die Einrichtungen „s...