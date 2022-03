„Mein Name ist Bettina Roesler. Ich bin 55 Jahre alt und ich weiß, was ‚Corona-positiv’ bedeuten kann.“ Mit diesen Worten meldet sich eben diese Bettina Roesler bei der Märkischen Oderzeitung in Eisenhüttenstadt – vor allem weil sie sich bedanken möchte: bei den Ärzten, bei dem Pflege...