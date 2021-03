Der dritte Coronavirus-Lockdown aufgrund des hohen Inzidenzwertes schien am Montag Vormittag noch nicht überall angekommen zu sein. An den weiterführenden Schulen in Eisenhüttenstadt freuten sich viele aus den Nichtabschluss-Klassen, sich seit Mitte Dezember wieder beim Präsenz-Unterricht zu sehen.

So sagte der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums Frank Kosmala, dass aus seiner siebten Klasse lediglich eine Schülerin gefehlt hätte und insgesamt ganz wenige von der Option Gebrauch machten, dem Präsenzunterricht fernzubleiben. Das bestätigte auch die Leiterin der Eisenhüttenstädter Gesamtschule Ute Tupy. „Die Kollegen freuen sich, dass heute ganz viele da sind.“

Woolworth lässt noch ein

Ihre Kunden begrüßten am Vormittag auch einige Ladenbetreiber. So die von Woolworth im Citycenter. Maximal 34 Personen gleichzeitig, einige warten geduldig noch am Einlass, bevor sie nach Desinfektion und persönlichen Angaben für eine Viertel- bis halbe Stunde eingelassen wurden.

„Wir sind mutig“, sagte eine Mitarbeiterin am Einlass freundlich. „Vor zwei Wochen hatten wir mit dem Terminshopping begonnen, jetzt öffnen wir, so lange es geht. Es ist ja noch nichts offiziell, aus unserer Zentrale in Unna ist auch noch nichts gekommen. Wir haben hier 13 Personen im Schichtsystem, ich hoffe, wir überstehen auch den dritten Lockdown.“

Mc Paper muss wieder schließen

Nach einer Woche schließt Mc Paper wieder, nur wegen der DHL-Filiale ist dort weiter offen. Ansonsten verkaufen dort Schuh-, Bekleidungs- und Handyläden nur per Telefon beziehungsweise online.

Der Kundenstrom ins Citycenter fehlt auch nebenan Jan Thierling mit seinem Schlüsseldienst und der Gebäudereinigungsgesellschaft. „Vergangene Woche hatte ich 400 Euro Umsatz, wenn das noch zwei, drei Monate so weitergeht, muss ich schließen. Im Vorjahr hatte ich noch 75 Mitarbeiter, jetzt sind es acht.“ Die wenigen Notfälle beim Schlüsseldienst reichen nicht, wegen Homeoffice seien viele Firmen für die Gebäudereinigung weggefallen.

Die Nagelstudios arbeiten noch

Viel Unsicherheit auch in den Geschäften auf der Lindenallee. Die beiden Nagelstudios arbeiten, der asiatische Textilladen hat zwar geöffnet, doch die Inhaber wissen nicht, wie lange noch. Auch nicht Silke Wander, Betreiberin eines Wäschemodengeschäftes. „Ich arbeite nach Terminvergabe. Es gibt für eine Schließung keine Rechtsgrundlage, der Handelsverband und die Stadtveraltung wollen noch informieren. Inzwischen habe ich für tausende Euros Waren, die ich jetzt nicht los werde.“ Ähnlich geht es Kerstin Jainz, Inhaberin von Ideen und Spiel. „Im Herbst bestelle ich die Waren für das Frühjahr. Das Einzige, was hier noch läuft, ist der Paketdienst DPD.“

Höhere Nachfrage nach Passfotos

Geöffnet hat weiterhin das Fotohaus Seeger. Auch hier hat besteht mit dem GLS-Paketshop noch ein weiteres kleines Standbein. „Passfotos und Fotoarbeiten laufen“, sagt Inhaberin Birgit Bäslack. Das bestätigt auch Andrea Rothe vom Fotostudio Kucklick und Rothe. „In den vergangenen drei Wochen hatten wir gut zu tun, weil man zum Impfen einen gültigen Ausweis benötigt.“

Während Sanitätshaus Reha Tech und auch die Buchhandlung Micklisch weiter geöffnet haben, muss der von Heidrun Rebstat geführte Schuhladen nach zwei Wochen wieder schließen. Immerhin können sich die Interessenten in den Schaufenstern einen nummerierten Schuh aussuchen und telefonisch bestellen.

Insgesamt vermissen jedoch alle Betreiber die Laufkundschaft, oft ist der Umsatz nur mit mehr Aufwand zu erreichen.