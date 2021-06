Die Eisenhüttenstädter müssen noch weitere fünf Werktage ohne eine Postbankfiliale auskommen. Die einzige in der Region vorhandene Niederlassung in der Straße der Republik ist wegen Corona-Erkrankung am Freitag geschlossen worden. Laut Angaben der Postbank bleibt die Eisenhüttenstädter Filiale bis zum 29. Juni geschlossen. Die nächsten Postbank-Filialen wären in Frankfurt und in Guben. Beide sind etwa 30 Kilometer entfernt.