Mit einem Wert von 874,6 meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag für den Landkreis Oder-Spree einen weiter steigenden Corona-Inzidenzwert. Am Sonntag hatte dieser noch bei 835 gelegen. Allerdings ergibt sich für den Landkreis ein uneinheitliches Bild, wenn man in die einzelnen Gemeinden sc...