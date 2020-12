Auch die Zisterziensermönche in Neuzelle bleiben nicht verschont von der Corona-Pandemie. Wie das Priorat am Freitag mitteilte, sind vier der aktuell sechs Mönche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Konvent des Priorats bleibe somit in Quarantäne. „Es handelt sich – Gott sei Dank – um leichte Krankheitsverläufe“, heißt es auf der Facebookseite des Neuzeller Priorats.