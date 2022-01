Die von Covid-19 verursachte Omikron-Welle hat im neuen Jahr den Unterricht an den beiden weiterführenden Schulen in Eisenhüttenstadt nicht verändert. Im Gegenteil – sowohl an der Gesamtschule 3 als auch am Albert-Schweitzer-Gymnasium haben sich sich die Pandemie-Ausfälle nicht erhöht, immer ...