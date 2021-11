Tag für Tag ist die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landes gestiegen – ob nun in Bad Saarow, Frankfurt (Oder) oder eben Eisenhüttenstadt. Im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt wurden am 12. November noch acht Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier Tage sp...