Nicht immer nehmen Verstöße gegen die Corona-Verordnungen des Landes solche Ausmaße an wie in Bad Saarow. Dort hat ein Gastronom die Ordnungsbehörden des Landkreises und die Polizei mehrere Wochen in Atem gehalten. „Dieser hat in provozierender Weise die Bürger, andere Geschäftsinhaber und d...