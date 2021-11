Tanzveranstaltungen, Veranstaltungen von Schönheitstänzen wie zum Beispiel Striptease und Tabledance, Sex- und Erotikmessen, das Ausspielen von Geld in Spielkasinos oder das Aufstellen von Geräten in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen: Das alles wird in Eisenhüttenstadt besteuert, fällt unt...