Noch stimmt Aufwand und Nutzen: Apothekerin Cindy Kettenbeil lässt das Testzentrum im CityCenter in Eisenhüttenstadt weiterhin an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Sie war die Erste, die in der Eisenhüttenstädter Region ein privates Testzentrum eröffnet hatte. © Foto: Hagen Bernard