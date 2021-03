Aufgrund der Corona-Pandemie war es in den vergangenen Wochen nicht so leicht, Nachschub an Lesestoff aus der Stadtbibliothek im Linden-Zentrum zu erhalten. Ab dem 11. März werden die bisherigen Einschränkungen gelockert. Darüber hinaus haben die Stadtverordneten kürzlich ein Konzept beschlossen...