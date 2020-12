Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Oder-Spree steigen weiter und damit auch die Todesfälle, die mit SARS-CoV-2 in Verbindung stehen. Mit 100 neuen bestätigten Corona-Infektionen, die am Vortag vom Gesundheitsamt erfasst worden sind, liegt man landesweit an der traurigen Spitze der Tagesstati...