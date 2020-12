Vom verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie war am ersten Tag des sogenannten harten Lockdowns an der deutsch-polnischen Grenzbrücke zwischen Coschen und Żytowań nichts zu spüren. Zumindest am Mittwochvormittag gab es dort keine Kontrollen. Ein Auto der Bundespolizei k...